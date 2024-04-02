Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Планируется расширить пешеходную зону вдоль реки, а на проезжей части появится новый асфальт.

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 апреля, рассказал, что в 2024 году будет благоустроена Кадашевская набережная столицы.

«Кадашевская набережная — одно из красивейших мест в центре Москвы, получила такое название потому, что некогда здесь изготавливали бочки — кади. Задача благоустройства — сохранить этот уникальный памятник градостроительства XVIII века, добавив комфорта и функциональности», — говорится в личном блоге Собянина.

Мэр сообщил, что в ходе работ будет сохранен исторический облик набережной, но она станет комфортнее и функциональнее.

Планируется расширить пешеходную зону вдоль реки, а на проезжей части появится новый асфальт. Прилегающие переулки также благоустроят, а фонари в историческом стиле и художественная подсветка сделают приятнее вечерние прогулки.

«Сейчас на Кадашевской набережной практически нет зеленых насаждений, да и в переулках их маловато. Чтобы исправить ситуацию, высадим более 100 деревьев и кустарников, в том числе декоративную яблоню, серебристый клен, спирею, сирень и чубушник», — добавил Собянин.

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