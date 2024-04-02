Полмиллиона человек посетили ярмарки выходного дня нового формата — Собянин

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Всего с момента открытия на таких торговых площадках было реализовано 240 тонн продуктов.

Полмиллиона человек посетили ярмарки выходного дня нового формата — Собянин

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

С февраля этого года ярмарки выходного дня в Москве посетили полмиллиона человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ярмарки расположены рядом с жилыми домами и остановками городского транспорта. Самые востребованные у москвичей продукты — фрукты и овощи, мясная продукция и рыба. Всего с момента открытия на таких торговых площадках было реализовано 240 тонн продуктов.

«Сегодня в Москве работают 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата. В конце апреля откроются традиционные сезонные ярмарки выходного дня — еще порядка 30 площадок», — добавил Собянин.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

19:40
Зеленский снизил возраст призыва для мобилизации в ряды ВСУ
19:24
«Все дружно уйдут в бан»: Татьяна Брухунова гневается на подписчиков
19:08
В Турции при пожаре погибли 29 человек
19:03
Шестидневная рабочая неделя: как будут отдыхать россияне на майских праздниках
18:54
Тайна притяжения: три причины, почему нас привлекают недоступные люди
18:40
Она взрывается? Российские физики рассказали, чем опасна шаровая молния

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок