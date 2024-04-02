Собянин назвал объем инвестиций в экономику Москвы в прошлом году

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Для стабильного развития экономики город старается создать для бизнеса привлекательные условия.

Собянин назвал объем инвестиций в экономику Москвы в прошлом году

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Объем инвестиций в экономику столицы по итогам прошлого года составил около 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это больше на 3,8% в сопоставимых ценах, чем в 2022 году», — написал он в Telegram.

По его словам, наибольшая доля инвестиций (33,4%) — была «направлена в машины и оборудование». Еще 28,2% вложили в строительство нежилых зданий и в благоустройство земель. В исследования, разработки и инновации инвестировали 16,5%, а в возведение жилых зданий и помещений — 18,8%.

Для стабильного развития экономики город старается создать для бизнеса привлекательные условия. Например, промышленным предприятиям доступна льготная аренда земли. Также они могут воспользоваться льготными кредитами. Привлечению инвестиций способствует и городская программа стимулирования создания мест приложения труда.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

19:40
Зеленский снизил возраст призыва для мобилизации в ряды ВСУ
19:24
«Все дружно уйдут в бан»: Татьяна Брухунова гневается на подписчиков
19:08
В Турции при пожаре погибли 29 человек
19:03
Шестидневная рабочая неделя: как будут отдыхать россияне на майских праздниках
18:54
Тайна притяжения: три причины, почему нас привлекают недоступные люди
18:40
Она взрывается? Российские физики рассказали, чем опасна шаровая молния

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок