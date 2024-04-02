Собянин назвал объем инвестиций в экономику Москвы в прошлом году

Объем инвестиций в экономику столицы по итогам прошлого года составил около 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это больше на 3,8% в сопоставимых ценах, чем в 2022 году», — написал он в Telegram.

По его словам, наибольшая доля инвестиций (33,4%) — была «направлена в машины и оборудование». Еще 28,2% вложили в строительство нежилых зданий и в благоустройство земель. В исследования, разработки и инновации инвестировали 16,5%, а в возведение жилых зданий и помещений — 18,8%.

Для стабильного развития экономики город старается создать для бизнеса привлекательные условия. Например, промышленным предприятиям доступна льготная аренда земли. Также они могут воспользоваться льготными кредитами. Привлечению инвестиций способствует и городская программа стимулирования создания мест приложения труда.