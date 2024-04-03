Что нельзя делать после смерти близкого человека: шесть суеверий

Как не навредить себе и душе усопшего, пока он еще находится в нашем мире?

Еще в древности существовали обычаи и суеверия, направленные на то, чтобы помочь близким справиться с потерей и уважительно отнестись к усопшему. Однако есть и то, что категорически нельзя делать, когда умер человек.

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Нельзя оставлять зеркала открытыми

Одним из распространенных суеверий, как сообщило Rsute, является то, что после смерти человека в доме необходимо занавесить все зеркала. Считается, что через них душа усопшего может остаться в жилище, а она должна обрести покой. Кроме того, зеркала — это портал для нечисти, которая может навлечь несчастья на живых.

Нельзя оставлять глаза покойного открытыми

Суеверие, согласно которому глаза усопшего обязательно должны быть закрыты, пришло из Древней Греции. Там на глаза покойника клали золотые монеты для обеспечения ему спокойного перехода в загробный мир. Если же этого не сделать, душа умершего могла вернуться в мир живых и начать приносить беспокойство близким.

Нельзя мыть полы и стирать вещи

Конечно, немногие задумываются об уборке в момент трагедии. И тем более в день погребения близкого человека. Но каждый переживает утрату по-разному. Чтобы отвлечься от угрюмых мыслей, некоторые начинают убираться в доме, но пока гроб с телом близкого находится в жилище, делать этого нельзя. Лучше всего оставить это занятие после выноса гроба из дома. Так очистится пространство от негативной энергии, а проживающие будут защищены от несчастий и болезней.

Нельзя нести гроб ногами к дому

Считается, что нельзя нести гроб с усопшим ногами к дому. Согласно поверью, в этот момент душа человека может затосковать по своему прежнему дому и попытаться вернуться. Кроме того, считается неуместным идти позади гроба, так как это, по суеверию, может привлечь смерть.

Нельзя смотреть на похоронную процессию из окна

Также считается, что нельзя смотреть из окна на процесс похорон. Тем самым душа усопшего может забрать с собой того, кто нарушил это требование.

Нельзя класть фото близких и друзей в гроб

В гроб ни в коем случае нельзя класть фотографии с живыми друзьями и родственниками усопшего. Это может привести к негативным последствиям и даже трагической гибели.

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