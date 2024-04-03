«Горячая точка»: почему финский город Ивало готовится к войне с РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

Express: финский город Ивало у границы готовится к войне с Россией

«Горячая точка»: почему финский город Ивало готовится к войне с РФ

Фото: Peter Endig / ТАСС

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По утверждению журналистов, находящаяся недалеко от города военная база НАТО может стать очагом боевых действий в случае войны альянса с РФ.

Расположенный в нескольких километрах от  российской границы финский город Ивало начал подготовку к войне с РФ, сообщила британская газета Daily Express. По словам журналистов, населенный пункт может стать потенциальной «горячей точкой» в случае конфликта.

При этом военная база НАТО «Арктическая Спарта», находящаяся недалеко от города, является одной из самых близких к России. Как уточнили в статье, несколько подобных баз есть в Латвии, Норвегии и Эстонии.

К слову, Россия неоднократно отмечала агрессивную политику НАТО по отношению к Москве. Альянс одной из своих задач ставит расширение военного блока в постсоветское пространство. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян.

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