С 3 апреля по 17 мая 2024 года проходит Всероссийская олимпиада «Лица Сферума». Уже в четвертый раз при поддержке Минпросвещения России Сферум приглашает педагогов и учеников различных образовательных организаций.

Для того, чтобы принять участие, необходимо собрать из 10-30 желающих команду, ее лидером должен быть преподаватель. Победители получат различные подарки, в том числе и полезную технику, а все остальные участники получат цифровые стикерпаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы.