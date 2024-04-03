Педагоги с учениками смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума — 2024»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 20 0

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения РФ уже в четвертый раз.

Педагоги с учениками смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума — 2024»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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С 3 апреля по 17 мая 2024 года проходит Всероссийская олимпиада «Лица Сферума». Уже в четвертый раз при поддержке Минпросвещения России Сферум приглашает педагогов и учеников различных образовательных организаций.

Для того, чтобы принять участие, необходимо собрать из 10-30 желающих команду, ее лидером должен быть преподаватель. Победители получат различные подарки, в том числе и полезную технику, а все остальные участники получат цифровые стикерпаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы.

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