Мишустин: налоговая реформа снизит неравенство в обществе

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 68 0

Какие задачи должны выполнить грядущие изменения системы?

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Проведение налоговой реформы в России не только даст ресурсы для решения ряда задач, но и поможет снизить неравенство в обществе и сфокусироваться на развитии регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления в Госдуме.

«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство, причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что налоговая реформа, прежде всего, должна быть направлена на благо людей и развитие экономики.

Основные модальности системы прогрессивного налогообложения в ближайшее время разработают и предложат депутаты Государственной думы и члены правительства России, которое уже начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль.

Минфин РФ еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога.

Правки прорабатываются согласно мерам, предложенным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин рассказал о средней продолжительности жизни в России.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
Японская весна: экзотическая слива зацвела розовым цветом в Краснодарском крае
15:31
«Ценное приобретение»: в США заявили о широких возможностях российских Ан-124
15:17
Бузова о Волочковой и алкоголе: «Она и для храбрости, и для настроения»
15:01
«Запросы были»: в Бразилии заняли однозначную позицию по военной поддержке Украины
14:54
Британские СМИ заявили о планах Украины снова атаковать Крымский мост
14:39
Голливуд уехал: внучка Каримова раскритиковала Лос-Анджелес за бездомных и грязь

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
«В вечном поиске»: существует ли формула любви для Яцко и Миллера
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок