Мишустин: продолжительность жизни в 2023 году превысила допандемийные значения

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

Такие показатели не фиксировались ни во времена СССР, ни в современной России.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Уровень средней продолжительности жизни в России в 2023-м составил 73,5 года, что превышает значения до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках своего выступления в Госдуме.

«По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 года. Что выше доковидных значений. Такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», — сказал Мишустин.

По его словам, каждый второй россиянин в прошлом году прошел профилактический осмотр, в то время, как до пандемии это делал лишь каждый четвертый. Политик также подчеркнул, что важен рост продолжительности активной и здоровой жизни.

В рамках повышения уровня продолжительности жизни в России будет реализован одноименный национальный проект, о котором президент России Владимир Путин рассказал в ходе своего послания Федеральном собранию. Тогда российский лидер отметил, что к 2030 году средний показатель должен составить не менее 78 лет, а дальше — и 80+.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство России выделило дополнительные средства на выплаты матерям-героиням.

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