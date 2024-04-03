Успеет ли страна подготовится вовремя?

Судя по всему, Сербия готовится к войне с НАТО. Об этом в беседе с сайтом URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.

Такие выводы он сделал после недавних новостей о закупке Сербией комплексов реактивных систем залпового огня. Напомним, что президент страны Вучич также заявлял о намерении приобрести истребители, а военная промышленность Сербии активно занимается разработкой беспилотников.

По словам эксперта, такое поведение лидера государства обусловлено недовольством политикой Североатлантического альянса, который буквально оккупировал Сербию.

«Наша территория и проживающий на ней народ уже частично оккупированы, в прямом смысле этого слова. Мы имеем высокого НАТОвского оккупационного представителя в виде Боснии и Герцеговины и различные вызовы, которые идут отовсюду.

Поэтому нам нужно быть вооруженными, чтобы обезопасить себя, как бы дорого не стоило вооружение. Это гораздо дешевле, чем НАТОвская оккупация», — пояснил Гайич.

Он также высказал мнение, что быть атакованной — это историческая природа Сербии, без участия которой не обошелся ни один мировой конфликт последних столетий. Чтобы обезопасить себя, Сербии необходимо вернуть обязательную военную службу, которую приостановили в 2011 году, считает эксперт.

В пример он привел Швейцарию, которой удается сохранить свой нейтралитет путем наращивания военной мощи, ведь буквально каждый ее гражданин является солдатом.

Милитаризация Сербии же, по словам Стевана, процесс правильный, но начавшийся слишком поздно. У страны есть не иллюзорная вероятность оказаться неготовой перед битвой с НАТО.

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