В Финляндии хотят закрыть КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 39 0

Когда будет принято решение?

В Финляндии хотят закрыть КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Lauri Heino

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В Финляндии намерены продлить закрытие автомобильных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». С такой инициативой на ближайшем заседании финского правительства планирует выступить МВД.

Речь идет о постановлении ведомства, которое есть в повестке кабмина. Рассмотрение назначено на 4 апреля, сообщает ТАСС.

По официальному заявлению финских властей, работа КПП была приостановлена в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Стоит отметить, что это негативно сказывается, в первую очередь, на развитии самой североевропейской страны. Так, муниципалитет Виролахти опустел настолько, что скоро может совсем «исчезнуть». Об этом заявляли местные жители.

Из-за трудной ситуации в регионе надеются на слияние с городом Хамина. Руководитель департамента министерства финансов Минна-Марья Йокинен прежде заявила, что такой шаг не решит всех проблем, но даст возможность хоть для какого-то развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян.

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