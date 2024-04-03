Пожирающий страх: почему снятся кошмары и как от них избавиться

Ментальное и физическое здоровье влияет на качество и содержание сна.

Кошмарные сновидения, сопровождаемые чувством страха, могут застать врасплох любого и заставить проснуться в поту. Откуда берутся ужасающие сны и как с ними справиться — рассказала психолог, декан Института новой психологии Анна Пестрякова в беседе с изданием Газета.ру.

Сновидения возникают из-за того, что мозг, получая огромное количество информации в течение дня извне, постоянно ее прогнозирует и анализирует. А в самом сне информация из краткосрочной памяти переходит в долгосрочную. Из-за этого возвращения могут сниться кошмары.

«Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие. И герой фильма показался похожим на вас. Тогда, когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы», — объясняет Пестрякова.

Также плохие сны снятся тогда, когда человек подавляет негативные эмоции. Здесь тревожные сны — ответная реакция на стресс. Помимо этого причиной могут быть проблемы со здоровьем — ментальные и физические. Это апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна, депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости.

Если же со здоровьем все хорошо, то нужно проанализировать свой досуг перед сном. Обязательно должна присутствовать физическая активность и прогулки на свежем воздухе. Нужно избегать триггеры стресса и людей, которые портят вам настроение и нервируют.

По словам специалиста, полезно после кошмара представить, какой у него мог быть положительный конец. Так психика поймет, что выход есть из любой ситуации.

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