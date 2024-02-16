Сны с четверга на пятницу: почему они часто становятся вещими и что означают

Не все сновидения стоит принимать всерьез — обычно они не имеют особого значения, но есть исключения. Те, что снятся нам в ночь с четверга на пятницу, часто являются вещими. Сон — это загадка эволюции, и ученые до сих пор не могут объяснить его полностью.

Психологи говорят, что сны — результат работы нашего подсознания. Мозг обрабатывает впечатления, которые мы получили за день, и показывает нам кино, основанное на наших страхах, надеждах и комплексах.

Но не всегда это так. Даже самые рациональные люди, иногда сталкиваются со снами, которые воплощаются в реальной жизни или имеют скрытое значение, которое становится понятным только спустя время.

Мы замечаем, что особенные и важные сны чаще всего снятся нам в четверг. Этому нет объяснения — некоторые эзотерики видят связь с Христом, который был предан в ночь с четверга на пятницу.

Они полагают, что эти сны имеют особый смысл. Однако церковь рекомендует не слишком серьезно относиться к снам и забывать их после пробуждения, пишет StarHit.ru.

Есть также астрологическая точка зрения. Некоторые астрологи считают, что сны с четверга на пятницу сбываются из-за Венеры, второй планеты от Солнца.

Она считается женской планетой и усиливает нашу интуицию. В ночь на пятницу мы лучше воспринимаем подсказки Вселенной и нашего подсознания.

Обычно такие сны касаются любви и отношений, но иногда они связаны с работой или путешествиями. Вещие сны всегда яркие, запоминающиеся и оставляют сильное впечатление.

Астрологически каждому дню недели соответствует определенная планета, а Венера является покровительницей пятницы. Она всегда ассоциировалась с женственностью, ей приписывается способность усиливать нашу интуицию и чувствительность к тонким сигналам.

Криптографические подсказки Вселенной и нашего подсознания легче расшифровываются в ночь с четверга на пятницу, и чаще всего они касаются сферы любви и отношений, хотя иногда они могут быть связаны с работой, карьерой или путешествиями.

Также бывает, что во сне являются умершие родственники. Вещий сон всегда отличается от обычного сна: он яркий, полон ощущений — запахов, прикосновений, — имеет смысл, запоминается в деталях и оставляет неизгладимое впечатление утром.

Если такой сон снится до полуночи, то вероятнее всего он осуществится в течение года. Если сон снится в середине ночи, до трех часов утра), то потребуется два-три месяца.

Вещие сны с четверга на пятницу перед утром сбываются очень быстро — в течение нескольких дней. Иногда пророчество может осуществиться через два или три года, но это очень редкое явление и обычно происходит, когда один и тот же сон повторяется в течение продолжительного времени.

Такой сон не является случайным: обязательно запишите его и проанализируйте. Чаще всего такие сны являются предупреждением о наступающем важном событии, на которое нужно быть готовым.

Возможно, вам стоит изменить свое отношение к жизни, быть осторожнее, заботиться о своем здоровье или, наоборот, открыть свое сердце, чтобы встретить свою половинку. Судьба непредсказуема: каждый человек обладает свободой воли и может принимать собственные решения, изменяя течение событий.

Если какое-то пророчество не нравится вам, это не означает, что нужно принимать успокоительные и ждать его сбывания. Вы вправе услышать подсказку, принять ее во внимание, изменить направление и избежать неприятностей.

Если что-то покупаете во сне, получаете деньги или подарок, можно ожидать приятных приобретений. Однако это необязательно сбудется точно таким образом.

Это может быть как предмет, так и осуществление долгожданной встречи с новым партнером, выигрыш или любые другие бонусы. Однако потери во сне с четверга на пятницу предвещают финансовые трудности и застой в личной жизни — придется от чего-то отказаться.

Если умер кто-то из родных, это сигнал тревоги: стоит позвонить им, попросить пройти профилактический осмотр у врача и быть осторожными на дороге и вообще в жизни. Если мужчина предстал вам во сне в гробу, это говорит о тяжелом расставании с ним.

Появление покойника во сне предупреждает о возможном несчастном случае или неприятности. Если он говорит вам что-то, стоит запомнить это, так как информация может быть положительной или отрицательной, но обычно имеет какой-то смысл.

Если во сне с четверга на пятницу вы видите полнолуние, цветущие поляны и деревья, это намекает на новые отношения. Белые цветы являются предвестниками предложения руки и сердца и свадьбы, а красные предвещают страстный роман, который не закончится браком.

Горы, покрытые зеленью леса, и реки с прозрачной водой также являются вестниками глубокого чувства. Ваш партнер женится на другом человеке, это не всегда связано с изменой.

Возможно, у вас будут ссоры и серьезные разногласия во взглядах, возникнут подозрения о его неверности и будут проводиться разговоры о происходящем. Вы очень зависите от партнера в реальной жизни и всегда следуете за ним.

Существует риск того, что вас могут подчинить и вы потеряете свою собственную волю, поэтому будьте бдительны. Если вы видите сны, где летаете с четверга на пятницу, это означает, что в вашей жизни произойдут положительные изменения, черная полоса обернется белой.

Попадание в неловкую ситуацию и позор перед людьми указывает на чувство стыда, которое, вероятно, не будет заметно для остальных, но будет сильно переживаться внутри вас. Если вы купаетесь в спокойном море или ездите на автобусе, это сигнализирует о приходе умиротворения и покоя в вашу жизнь.

Редко бывает, что людям снятся сны о работе с четверга на пятницу, но если такое случается, то они чаще всего сбываются. Если вы видите сон, в котором взбираетесь на гору, это означает, что вам скоро предстоит повышение.

А если вам снится спуск с горы, это является сигналом о возможных проблемах в профессиональной сфере, которые необходимо решить. Сны о взаимоотношениях в коллективе часто находятся в перевернутом состоянии: если вы видите себя объектом сплетен и насмешек, скорее всего, вас уважают коллеги и руководители, а злость и критика со стороны вышестоящих говорят о их удовлетворенности вашей работой.

Если во сне с четверга на пятницу появляются намеки на прибыль, это может означать возможное обогащение. В первую очередь, задумайтесь, может ли сон указывать на необходимость перемен в вашей жизни.

Если сон сильно вас напугал, попробуйте использовать одну из техник, которыми пользовались наши бабушки. Сразу после пробуждения, когда вы все еще в постели, переверните подушку, посмотрите в окно и произнесите вслух: «Куда ночь, туда и сон!»

Если вы уже встали с кровати, отправляйтесь в ванную комнату, включите воду, умойтесь и скажите: «Что увидела плохого, все воде отдала». Никому не рассказывайте о своих кошмарах, так как озвученные сны становятся более сильными.