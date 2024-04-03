Собянин озвучил планы развития системы образования Москвы до 2030 года

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Школы в сложившихся районах Москвы пройдут через реконструкцию.

Собянин озвучил планы развития системы образования Москвы до 2030 года

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Число учащихся в столице с 2010 года увеличилось с 1,1 млн до 1,5 млн человек. При этом качество образования выпускников школ, согласно результатам ЕГЭ, значительно возросло, сообщает 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

«По сравнению с 2010 годом доля выпускников, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам 220 и более баллов, увеличилась почти в три раза ― с 13,3 до 37,9% (2023 год). И, соответственно, вдвое снизилась доля относительно невысоких результатов (менее 160 баллов) ― с 26,3% до 13,0%», ― отметил градоначальник в личном блоге.

По его словам, качество образования в столице на первом месте среди регионов России: подтверждением тому служит 1391 диплом победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, завоеванных учащимися московских школ в 2023 году.

«И, что самое приятное, по сравнению с 2010 годом втрое ― с 74 до 219 ― выросло количество школ, подготовивших будущих чемпионов. А это значит, что шанс реализовать свой талант и победить на Олимпиаде есть у каждого московского ребенка», ― написал мэр.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:03
Путин открыл новые социальные объекты в Донецке, Мариуполе и Луганске
19:47
«Стратегическое значение»: на Украине рассказали, каким будет лето на передовой
19:31
Никита Ефремов о заключенном отце: «Хочется, чтобы наши сердца обнялись»
19:15
«Это очевидно»: в Венгрии сделали заявление о приглашении Украины в НАТО
19:01
Дыра в голове: певец Ладислав Бубнар госпитализирован после драки с другом
18:47
Подполье: Харьков заполнили иностранные наемники

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок