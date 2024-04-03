Собянин озвучил планы развития системы образования Москвы до 2030 года

Число учащихся в столице с 2010 года увеличилось с 1,1 млн до 1,5 млн человек. При этом качество образования выпускников школ, согласно результатам ЕГЭ, значительно возросло, сообщает 3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин.

«По сравнению с 2010 годом доля выпускников, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам 220 и более баллов, увеличилась почти в три раза ― с 13,3 до 37,9% (2023 год). И, соответственно, вдвое снизилась доля относительно невысоких результатов (менее 160 баллов) ― с 26,3% до 13,0%», ― отметил градоначальник в личном блоге.

По его словам, качество образования в столице на первом месте среди регионов России: подтверждением тому служит 1391 диплом победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, завоеванных учащимися московских школ в 2023 году.

«И, что самое приятное, по сравнению с 2010 годом втрое ― с 74 до 219 ― выросло количество школ, подготовивших будущих чемпионов. А это значит, что шанс реализовать свой талант и победить на Олимпиаде есть у каждого московского ребенка», ― написал мэр.