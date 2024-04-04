В Голливуде приступили к работе над пятой частью «Матрицы»: чего ждать зрителям

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 0

В Голливуде началась работа над созданием пятой части «Матрицы»

В Голливуде приступили к работе над пятой частью «Матрицы»: чего ждать зрителям

Фото: Кадр из к/ф «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, 1999 г.

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Все предыдущие части картины имели оглушительный успех во всем мире. Сможет ли продолжить эту традицию новые проект?

Американская киностудия Warner Bros. работает над созданием пятой части фильма «Матрица». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Режиссером новой части культового фильма станет Дрю Годдард. Он предложил киностудии оригинальную идею по расширению франшизы. При этом создатели пообещали сохранить атмосферу предыдущих фильмов.

Лана Вачовски, одна из создателей предыдущих частей, будет выступать в качестве исполнительного продюсера. Пока не разглашены детали сюжета и актерский состав, сообщает Deadline.

В прошлых частях картины снимались такие звезды, как Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Лоренс Фишберн. Будут ли они в пятой части — неизвестно.

Первая часть «Матрицы» (1999 год) получила четыре премии «Оскар». После оглушительного успеха было снято продолжение истории в фильмах «Матрица: Перезагрузка» (2003 год), «Матрица: Революция» (2003 год) и «Матрица: Воскрешение» (2021 год).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сейчас выглядят актеры фильма «Матрица».

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