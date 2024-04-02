Спустя четверть века: как сейчас выглядят актеры фильма «Матрица»

Для одних артистов научно-фантастический боевик стал лишь частью головокружительной карьеры, для других — чуть ли не главным фильмом в карьере.

Один из культовых фильмов в научной фантастике «Матрица» вышел на экраны в 1999 году. Тогда он вызвал огромный интерес у публики. После этого вышло еще три части картины. Как изменились герои фильма и как сложилась жизнь актеров — рассказало издание РБК Life.

Киану Ривз

Киану Ривз. Фото: Кадр из к/ф «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, 1999 г.; www.globallookpress.com / Casey Flanigan

Актер Киану Ривз исполнил главную роль Нео. На момент съемок первой части фильма знаменитости было 35 лет. Роль в фильме принесла ему мировую известность. Хотя до этого он снялся уже не в одной картине. За образ Нео ему заплатили десять миллионов долларов.

После роли в «Матрице» ему досталась еще не один запоминающийся образ. Хотя в тот момент в его личной жизни было немало трагедий: возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвого ребенка. Спустя два года девушка погибла в автомобильной аварии.

Несмотря на трагедии, актер продолжил сниматься в фильмах Вачовски и других проектах. Среди них — «Дом у озера», «Сладкий ноябрь», «Константин», «Джон Уик». После трагедий знаменитость смог оправиться и найти свою любовь. Вот уже несколько лет он встречается с художницей Александрой Грант, детей у него нет.

Лоренс Фишберн

Лоренс Фишбёрн. Фото: Кадр из к/ф «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, 1999 г.; www.globallookpress.com / Billy Bennight

Актер Лоренс Фишберн в фильме исполнил роль Морфеуса. На тот момент он уже был лауреатом премии «Эмми» и номинантом на «Оскар». Но именно после съемок в «Матрице» он обрел всемирную известность. Через год выступил в роли режиссера, сняв фильм «Один раз в жизни».

В 2003-м зрители вновь увидели его в «Матрице» — во второй и третьей частях. От участия в четвертой он решил отказаться.

Актер был дважды женат. Первая супруга Гайна О. Мосс подарила ему сына Лэнгстона и дочь Монтану. Вторая — Джина Торрес — дочку Делайлу. После второго развода он предпочитает не афишировать личную жизнь.

Кэрри-Энн Мосс

Кэрри-Энн Мосс. Фото: Кадр из к/ф «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, 1999 г.; www.globallookpress.com / magespace

Актриса Кэрри-Энн Мосс сыграла главную женскую роль — героиню Тринити. На момент старта франшизы Мосс было 32 года. Работа в «Матрице» принесла знаменитости предложения от других именитых режиссеров. Она сыграла в картине-номинанте на премию «Оскар» — «Шоколад», а также «Красной планете» и «Помни».

В третьей части «Матрицы» ее героиня погибает, но в фильме «Матрица: Воскрешение» Тринити снова вернулась. Сейчас Кэрри-Энн Мосс 56 лет. Уже 25 лет она замужем за актером Стивеном Роем. В браке у них родилось трое детей: дочь Фрэнсис и сыновья Каден и Оуэн.

Хьюго Уивинг

Хьюго Уивинг. Фото: Кадр из к/ф «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, 1999 г.; www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Актер Хьюго Уивинг известен публике не только по роли в «Матрице». Он также снялся в фильмах «Властелин колец», «Первый мститель» и других. Спустя 25 лет он по-прежнему востребован и любим публикой. В 2004-м Уивинг получил Премию Гильдии актеров, а несколько лет назад ныне покойная Елизавета II удостоила его Орденом Австралии.

В личной жизни актера все тоже хорошо. Он с 1984 года состоит в отношениях с Катриной Гринвуд. Официально пара до сих пор не жената, но у них есть сын Гарри и дочь Холли.

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