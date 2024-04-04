В течение 48 часов: стало известно о планах Ирана нанести удар по Израилю

По данным ряда СМИ, возможная атака станет ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в Сирии.

Иран планирует нанести удар по Израилю в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает Israelinfo.

По сведениям издания, возможная атака станет ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в Сирии. Действующие и бывшие официальные лица США боятся, что эта ситуация может усугубить конфликт между двумя государствами.

Бывший высокопоставленный агент ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, Ральф Гофф назвал удар Израиля по иранскому консульству «невероятно безрассудным». Ответные атаки могут поставить под угрозу и американских военных, которые находятся в регионе.

Издание Voxnews отметило, в свою очередь, что Иран может атаковать еврейское государство сотнями БПЛА и ракетами. Отмечается, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) уже находится в полной боевой готовности. Кроме того, в регионе наблюдаются проблемы с GPS-сигналом.

Официальных заявлений по этому поводу никакая сторона не делала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран подтвердил гибель двух военных советников при ударе израильских ВВС.