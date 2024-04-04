«Не подойдут»: на Украине неожиданно открестились от F-16
Politico: в ВСУ заявили о несвоевременности истребителей F-16 для армии
Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix
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Киевский режим долгое время выпрашивал у Запада эти истребители. Что же поменялось?
Американские истребители F-16 уже не нужны ВСУ. Об этом рассказал высокопоставленный украинский офицер изданию Politico.
Военный недоволен тем, что боевики не получают вооружение именно тогда, когда оно нужно. В качестве примера он привел F-16. Истребители были нужны Незалежной в 2023 году, а в 2024 они «уже неактуальны».
«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году; для 2024 года они не подойдут», — заявил офицер, не назвав причину.
Он отметил, что Россия уже готова к появлению американских истребителей. ВС РФ размещают системы ПВО так, чтобы они были готовы встретиться с F-16 и максимально легко их поразить.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что раскрыт план главкома ВСУ с применением F-16.
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