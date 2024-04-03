Прыгнуть выше головы: раскрыт новый план главкома ВСУ с применением F-16
SZ: Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16
Фото: Zuma / ТАСС
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Не боится ли Александр Сырский потерпеть очередной крах на фронте, как его предшественник Валерий Залужный?
Украинское военное руководство планирует новое контрнаступление с попыткой «захватить Крым». Об этом сообщил украинский аналитик в области безопасности Михаил Самус в интервью чешской газете Seznam zprávy.
«Я не меняю гипотезу о том, что самое главное — взять Крым. На востоке страны все может затянуться», — уверен он.
По его мнению, есть два сценария развития событий по очередному контрнаступлению ВСУ. Согласно первому, ВСУ могут начать операцию в 2025-м, а весь этот год накапливать ресурсы для удара. За него как раз и выступал бывший главком украинской армии Валерий Залужный.
А второй сценарий предполагает начать наступление уже в текущем году. Как предполагает аналитик, действующий главком ВСУ Александр Сырский ждет для этого помощь от Запада — истребители F-16.
Кандидат военных наук контр-адмирал запаса Михаил Чекмасов, в свою очередь, считает, что ожидает новый провал при попытке наступления на Крым. Эксперт уверен, что подобные сообщения появляются в информационном пространстве с подачи Киева.
Чекмасов отметил, что любое наступление без завоевания господства в воздухе практически невозможно, а украинской стороне этого добиться будет невозможно. Особенно после провального летнего контрнаступления.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине уличили Сырского во лжи.
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