Запускаются необратимые процессы: какая привычка способна спровоцировать инсульт

Подготовку ко сну профильные специалисты советуют осуществлять особенно тщательно. Какая небольшая привычка способна привести к проблемам со здоровьем?

С наступлением весны многие россияне допускают одну и ту же ошибку, отправляя плотные шторы в стирку. С возвращением портьер на законное место не стоит затягивать, выяснили китайские ученые. По результатам их исследования, ночной свет с фонарей, попадающий в окна квартиры, способен нанести серьезный вред организму.

Как объяснила KP.RU врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова, предварительные исследования показали, что яркий свет ночью, даже если он функционирует за пределами квартиры, нарушает естественную работу биоритмов, подавляет выработку гормона мелатонина, отвечающего за ощущение усталости и наступление сна.

Этот процесс неизбежно ведет к резким скачкам давления, уровень глюкозы и жирных кислот подскакивает. Постоянные колебания в показателях рано или поздно приводят к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Проблемы с сосудами, в свою очередь акцентирует внимание эндокринолог, выступают главными «триггерами» для инсульта.

Как акцентирует внимание врач Павлова, совсем необязательно на ухудшение самочувствия могут влиять именно фонари. Свечение от вывесок или свет от фар с проезжающих машин оказывает тот же негативный эффект.

«Чем светлее в вашей спальне, тем хуже вы спите. Такой удар по мозгу приводит еще и к проблемам с памятью, вниманием и концентрацией, способностью к обучению», — резюмировала она.

Идеально, если в период отсутствия штор альтернативной выступит плотная маска для лица. Кроме того, врачи советуют убирать из поля зрения все предметы, свечение дисплеев которых способно разбудить.

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