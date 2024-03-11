Чтобы не стесать до десен: как перестать скрипеть зубами во сне

В практике стоматологов нередко встречаются пациенты, чьи зубы серьезно страдают из-за этой «привычки». Только вот обращаться они советуют к специалистам другого профиля.

Бруксизм, а в простонародье скрежет зубов, возникает из-за сильного психоэмоционального напряжения. О том, как устранить последствия этой проблемы, рассказал aif.ru стоматолог-ортопед Вячеслав Поздняков.

«Если пациент уже утратил ткани зуба — то самостоятельными усилиями их, конечно, никак не восстановить. Необходимо убрать причину, провоцирующую бруксизм. Тут необходима комплексная работа, с участием многих врачей, но первым, как ни странно будет не стоматолог», — отметил специалист.

Для устранения причин, которые вызывают ночной скрежет, нужно обращаться к психологу. Все дело в эмоциональном напряжении. Во сне мозг продолжает обрабатывать все то, что произошло за день. Радостные или неприятные события могут вызывать перенапряжение в мозге, в результате которого начинают работать жевательные мышцы.

Поэтому важно разобраться с хроническим стрессом и эмоциональным напряжением. Если этого не сделать, то вы продолжите скрипеть зубами по ночам. Уже после работы с психологом можно обращаться к стоматологу.

Существует несколько методов лечения бруксизма. Оно будет зависеть от степени повреждения зубов. Врач может предложить вам специальные ночные каппы. Они создаются индивидуально для каждого пациента, не мешают спать, но при этом скрипеть зубами не позволяют.

При бруксизме рекомендуется заниматься спортом. Физические нагрузки помогут сбросить лишнее напряжение, сон станет более крепким.

В случаях, когда зубы повреждены слишком сильно, необходимо полное восстановление. Сделать это можно только ортопедическими методами. Восстановить зубы при помощи обычной пломбы не получится. Хоть это и достаточно бюджетный способ, но крайне неэффективный. Лучше всего подойдут керамические конструкции.

«Коронки из высокопрочных керамических масс — вещь недешевая, но это практически единственный вариант восстановления зубов при бруксизме. Они способны восстановить не только эстетику, но и полноценное жевание, и нормальное распределение жевательной нагрузки», — объяснил Поздняков.

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