Отказалась от «Оземпика»? Дана Борисова перестала стремительно худеть

Вместе с 16-летней дочерью похорошевшая артистка посетила премьеру фильма.

Телеведущая Дана Борисова вышла в свет вместе с 16-летней дочерью Полиной. Судя по всему, звездная родительница отказалась от употребления препарата для похудения «Оземпик» — артистка стала выглядеть намного лучше. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

Не так давно Борисова вместе с юной дочкой начала стремительно сбрасывать вес. Избавиться от лишних килограммов она решила с помощью модного средства — лекарства для диабетиков.

Скандально известный препарат славится не только своей чудодейственностью, но и ужасными побочными эффектами, которые также могут сказываться на внешнем виде.

На «Оземпик» телеведущая подсадила и родную дочь. Многие осудили артистку, что она подвергла 16-летнюю девочку серьезному риску. Однако, вероятно, опасность миновала: на премьере фильма «Золото Умальты» Дана Борисова и Полина Аксенова выглядели сияющими и похорошевшими.

Возможно, задуматься о здоровье артистку заставил инцидент, произошедший в феврале — тогда звезде потребовалась экстренная помощь медиков.

Лежащую без сознания звезду нашла Полина, после чего прибывшие врачи сумели привести в чувства телеведущую. Она жаловалась на тошноту, головокружение, скачки давления и тахикардию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, угробила ли Борисова здоровье дочери уколами «Оземпика».