Наличка или перевод: как платить в странах, где не работают карты «Мир»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

За границей вместо карты «Мир» можно использовать Union Pay

Наличка или перевод: как платить в странах, где не работают карты «Мир»

Фото: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey

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Россияне вновь столкнулись с проблемами безналичной оплаты за границей.

Жители России столкнулись с трудностями при использовании карт «Мир» в Армении, Киргизии и Казахстане. Проблемы возникли после ввода американских санкций против «Национальной Системы Платежных Карт» и оператора карт «Мир». О том, как теперь совершать платежи в странах, где не работает российская платежная система, рассказывает URA.RU.

Во-первых, в России можно получить наличные доллары. Небольшая сумма в валюте может стать дополнительным источником средств за границей.

Основным способом безналичной оплаты в других странах может стать перевод денежных средств за рубеж. Системы Contact и «Золотая Корона» позволяют заранее отправить рубли в некоторые государства. Позже их можно обменять на местную валюту. Стоит помнить о том, что данные системы предусматривают определенные лимиты.

Воспользоваться можно и картой Union Pay, принадлежащей китайской платежной системе. Ее используют во многих странах, но обслуживание и стоимость могут обойтись крайне дорого. Кроме того, предусмотрена высокая комиссия. Принимают Union Pay сейчас в более чем 180 странах мира.

Некоторые россияне удаленно открывают счет за границей. Для такой процедуры требуется специальный пакет документов, клиент также обязан подтвердить проживание в государстве, в котором планирует открыть счет или карту. Некоторые туристические агентства предлагают специальные маршруты на несколько дней, чтобы получить иностранную карту.

Сейчас карта «Мир» работает в Турции, Абхазии, Вьетнаме, Белоруссии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Южной Корее. Платежная система продолжает использоваться и в Казахстане, но с некоторыми исключениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФАС России потребовала от Apple объяснений по поводу бесконтактных платежей.

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