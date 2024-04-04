Путин назвал Древний Херсонес Таврический истоком духовности России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

Президент подчеркнул, насколько важен крымский музей-заповедник для всей страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Древний Херсонес Таврический в Севастополе — это один из истоков духовности России. Об этом на открытии молодежных центров в пяти регионах РФ заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Херсонес Таврический является сакральным и очень важным местом для всей страны, напомнив, что именно там крестился князь Киевский Владимир, объединив после славянские пленена и заложив основу рождения единого российского государства.

«Здесь переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, культурные наши традиции», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер признался, что планирует еще не раз посетить древнегреческий город на южном побережье Крыма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пяти регионах России открылись новые молодежные центры.

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