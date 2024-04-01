Чудесное спасение: врачи сохранили жизнь новорожденному с недоразвитыми почками

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 16 0

В России спасли жизнь новорожденному с недоразвитыми почками

Чудесное спасение: врачи сохранили жизнь новорожденному с недоразвитыми почками

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Врачи-герои смогли чудом спасти новорожденного мальчика с недоразвитыми почками. Как пишет сайт URA.RU, малыш родился очень маленьким — его вес составлял всего два килограмма. Несмотря на это, докторам удалось провести сложную операцию и подарить малышу жизнь.

В материале уточняется, что ребенок был доставлен в отделение реанимации прямиком из перинатального центра. Его состояние оценивалось как тяжелое, и он нуждался в вентиляции легких.

«Малышу был выставлен диагноз — недоразвитость обеих почек, что стало серьезным вызовом для врачей», — говорится на сайте местного департамента здравоохранения.

Известно, что мальчик проходит через терапию полной замены почек с помощью новейшего аппарата очищения крови. Врачам удалось стабилизировать состояние новорожденного, даже несмотря на его малый вес, незрелость организма, а также высокий шанс заражения крови.

Сейчас малыш находится в сознании и даже может самостоятельно дышать и есть. Пока что он вынужден проходить через ежедневные переливания крови, однако, как только его вес достигнет десяти килограммов, ему будут пересажены новые почки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец рассказал о состоянии детей, сбитых террористами у «Крокуса» после теракта.

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