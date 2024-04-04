Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 14 0

Он пройдет с 6 по 14 апреля.

Собянин пригласил московских школьников на фестиваль колледжей

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

В Москве с 6 по 14 апреля пройдет Фестиваль колледжей, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram.

В рамках мероприятия школьники смогут познакомиться с профессиями будущего и выбрать учебное заведение. В программе — мастер-классы, квесты, киберспортивные состязания, кулинарные соревнования.

Активности, по словам Собянина, будут организованы на 52 площадках. Так, 7 апреля в особой экономической зоне «Технополис Москва» состоится иммерсивное шоу «Инженерный фиджитал». На следующий день в павильоне «Атом» на ВДНХ пройдет диджитал-фест «Войти в Айти», участники которого смогут освоить азы программирования и создать элементы для компьютерной игры в жанре «раннер». 9 апреля на площадке Киностудии имени М. Горького студенты представят свои короткометражные фильмы о кинопрофессиях и рабочих специальностях в рамках креативного фестиваля «Колледж.doc».

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