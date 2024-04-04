Звезда «Реальных пацанов» Селиванов стал отцом во второй раз

Актер Владимир Селиванов, известный по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», и его возлюбленная Александра Калмыкова стали родителями.

Владимир минувшей ночью отвез избранницу в роддом и остался ждать, когда малыш появится на свет. Все это время артист всячески поддерживал будущую маму, и после появления ребенка на свет поспешил поделиться радостью с подписчиками.

«Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович, 3240 граммов и 52 сантиметра невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33-й недельке, но досидел до 37-й. Восстанавливаем силы и наслаждаемся неповторимым моментом. Позже вернемся к вам с рассказом про роды. А пока можете поздравить и порадоваться за нас!» — написал он на своей странице в соцсетях.

Актер также показал первое фото с сыном. Малыш лежал у мамы на груди, а она ласково прижалась к возлюбленному.

О скором прибавлении в семье общественность узнала осенью. В Сети появились многочисленные видео, на которых был отчетливо виден округлившийся живот Калмыковой.

Пара рассекретила свои отношения в прошлом году. Общественность сначала осудила артиста за то, что он оставил жену Викторию с дочерью Евой. Однако звезда «Реальных пацанов» объяснял, что на момент знакомства с Александрой уже два года не жил вместе с супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал: как выглядят подлинные супруги актеров «Реальных пацанов».