Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Губернатор Мурманской области получил ножевое ранение в живот.

Следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Сотрудники СК РФ выясняют причину нападения мужчины с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следователи СК работают на месте происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев и свидетелей. Ведется работа по выяснению причин и мотивов совершенного преступления», — говорится в сообщении.

В Следственном комитете отметили, что нападение произошло сразу после того, как глава региона встретился с жителями города Апатиты. Губернатора ранили в живот ножом. На момент госпитализации он находился в сознании и сам добрался до автомобиля.

Напавший на губернатора мужчина задержан. По предварительным данным, злоумышленником является 42-летний Александр, житель Апатитов. Как сообщает Telegram-канала «112», мужчина заявил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало известно, в каком состоянии находится губернатор Чибис после ножевого ранения.

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Стало известно, в каком состоянии находится губернатор Чибис после ножевого ранения

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