Чудесное спасение: в Ленобласти выходили детеныша нерпы, найденного на Ладоге

Сейчас маму малышу заменяет специальная игрушка.

Трогательная история из Ленинградской области. Там зоозащитникам удалось спасти детеныша нерпы, найденного в коробке на берегу Ладоги. Специалисты несколько недель выхаживали беспомощную малышку, которая фактически была обречена на гибель.

Сейчас нерпе уже ничего не угрожает, она под наблюдением зоологов. А защищает покой детеныша искусственная китайская мама. Все подробности у корреспондент «Известий» Наталии Оскерко.

Три с половиной килограмма — такого крошечного щенка в реабилитационном центре Фонда друзей балтийской нерпы еще не было. Новорожденную малышку нашли в коробке на побережье Ладожского озера. Сейчас ее выхаживают. Маму заменяет игрушка.

«Большая плюшевая нерпа размером 80 сантиметров, что почти приближено к естественным размерам — самка нерпы около 100 сантиметров. Она с ней спит, она с ней играет, она ее сосет, она за ней прячется, если мы ее куда-то убираем или отодвигаем, она очень сильно переживает и волнуется», — рассказывает научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Имя малышке дадут позже, когда окрепнет. Сейчас щенок на карантине. А сотрудники центра готовятся к приему новых подопечных — раньше обычного.

Это только кажется, что Финский залив скован льдом. Торосы свидетельствуют как раз об обратном. Сильный ветер отгоняет льдины к берегу, а значит, нерпы там, вдали, могут не успеть вскормить свое потомство.

Нерпы заботятся о своих щенках 60 суток — до конца апреля. Но когда лед в центре Финского залива или Ладожского озера раскалывается и начинает двигаться, беспомощных малышей может унести от мамы и прибить к берегу.

Шансы встретить такого — не высоки. Балтийских кольчатых нерп в заливе — чуть больше сотни. Но даже если щенка вынесло на берег, не нужно сразу пытаться его спасти. В Фонде друзей балтийской нерпы призывают не трогать животных, если им не угрожает опасность в виде птиц или собак, а сначала позвонить специалистам.

«Если вы видите кругленького упитанного тюлененка, который при виде вас убегает в воду, то, скорей всего, всю хорошо. Если вы видите ослабленное животное, которое с трудом поднимает голову, лежит, очень неохотно двигается, то, конечно, такому животному нужна помощь. Но опять же — лучше позвонить», — отметила Елена Андриевская.

Не исключено, что нерпа просто отдыхает на берегу. Ведь людей эти животные не боятся. Ученый Михаил Веревкин за морскими млекопитающими наблюдает 30 лет — на нерп устанавливает специальные маячки, чтобы отслеживать их миграцию.

«Была у меня помечена нерпа, которая приходила, жила у дамбы, отдыхала, когда ветер менялся, переходила на другую сторону, ложилась на фортах с востока. Это вообще характерно для морских млекопитающих — если их не трогают, если их не пугают, то они быстро привыкают к человеку и их не беспокоит транспорт», — прокомментировал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

Да что там дамба — одна нерпа еще прошлым летом поселилась прямо в центре Северной столицы. Ее неоднократно видели на петербургских набережных.

А вот Крошик и Шлиссик — ластоногие, которые после спасения отказались отправляться в свободное плавание.

«Они просто невероятные, просто невозможно не отреагировать и сохранить спокойствие, потому что они очень любопытные, очень любознательные, такие хорошие — хочется сразу их обнять и расцеловать!» — сказала директор по развитию одного из брендов одежды Дарья Бородинова.

Но вот этого специалисты делать как раз не рекомендуют. Зубы даже у малыша, как у взрослой овчарки — могут и укусить.