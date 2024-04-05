Губернатор Мурманской области Чибис пришел в себя после нападения

Чиновник искренне поблагодарил врачей и записал видеообращение из палаты.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после вооруженного нападения. В своем официальном Telegram-канале чиновник опубликовал видео, в котором поблагодарил врачей за спасение и поделился своим самочувствием.

На губернатора было совершено покушение вечером 4 апреля. Злоумышленник ранил Андрея Чибиса в живот. По словам врачей, чиновнику повезло, что не была задета аорта. Сейчас мужчине уже провели операцию.

«Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно», — сказал Андрей Чибис.

Он также поблагодарил россиян за поддержку. Губернатор Мурманской области поделился, что теперь планирует восстанавливаться. Чибис сердечно пообещал, что «все будет хорошо».

Нападение произошло после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах. По предварительным данным, преступником является 42-летний житель города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации.