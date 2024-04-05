«Состояние тяжелое»: получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

Получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; Telegram / Оперштаб Мурманск / opershtab_murmansk; 5-tv.ru

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Главе Мурманской области провели операцию после вооруженного нападения. Врач рассказал о состоянии пострадавшего.

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису провели операцию после ножевого ранения. Главный врач Апатитско-Кировской Центральной городской больницы Юрий Ширяев рассказал, в каком состоянии находится глава региона.

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — сообщил врач.

Сейчас операция завершена. За жизнь губернатора врачи боролись более часа.

До этого чиновника ранили в живот ножом. Все случилось после встречи главы региона с местными жителями в Апатитах. На момент госпитализации он был в сознании и смог сам добраться до машины.

Губернатор Чибис находится в тяжелом состоянииГубернатор Чибис находится в тяжелом состоянии. Фото: ИЗВЕСТИЯ

Напавший на губернатора мужчина задержан. По предварительным данным, злоумышленником является 42-летний Александр, житель Апатитов. Как сообщает Telegram-канала «112», мужчина заявил правоохранителям, что совершить преступление ему сказал голос в голове.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи приступили к выяснению причин нападения на губернатора Чибиса.

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