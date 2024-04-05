«Очень поздно»: актриса Ребел Уилсон рассказала, как потеряла свою невинность

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 60 0

Актриса Ребел Уилсон лишилась невинности в возрасте 35 лет

«Очень поздно»: актриса Ребел Уилсон рассказала, как потеряла свою невинность

Фото: www.globallookpress.com / Brett Cove

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Знаменитость надеется, что сможет успокоить молодых людей, чувствующих себя неудовлетворенно из-за отсутствия сексуального опыта.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон рассекретила имя мужчины, с которым лишилась невинности. Удивление поклонников вызвал возраст первого сексуального опыта звезды — она потеряла девственность в 35 лет. Эксклюзивный комментарий знаменитость дала изданию People.

Раскрыть подробности личной жизни 44-летняя артистка решила в собственных мемуарах «Восстание Ребел». В откровенных записях актриса рассказала о первом опыте и поделилась мыслями о позднем начале сексуальной жизни.

«Люди могут подождать, пока они будут готовы. Или подождать, пока они станут более зрелыми», — заявила знаменитость в беседе с изданием.

Первым мужчиной Ребел стал 29-летний актер и комик Мики Гуч-младший. В мемуарах она призналась, что ее избранник не знал о невинности возлюбленной — он не догадывался об отсутствии интимных отношений Уилсон. Однако именно с ним звезда смогла раскрепоститься и закрыть глаза на все комплексы.

«Мики, я знаю, что это может быть для тебя новостью, если ты это читаешь, но да, я потеряла из-за тебя девственность», — написала в книге Ребел.

Артистка называет себя «поздно расцветшей» и признается, что если бы была моложе на 20 лет, то ее исследование своей сексуальности могло быть «совсем другим». Ранее знаменитость старалась избегать подобной темы, привирая, что впервые вступила в интимную связь в 24 года.

«Обычно я просто выходила из комнаты во время разговора о сексе. Но как-то зашла речь о том, что 24 года — это очень поздно. Я сидела там и думала: «Боже мой, а мне 35. Какого черта? Я буду выглядеть самой большой неудачницей», — вспомнила актриса.

Уилсон надеется, что сможет успокоить многих молодых людей, дав понять, что «не всем приходится терять девственность в подростковом возрасте». По ее мнению, не стоит испытывать излишнее давление — лучше прислушиваться к себе и жить по собственному «ритму».

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