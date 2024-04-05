Прибыльный бизнес: к чему в США привел несдерживаемый поток мигрантов

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 45 0

Политолог Дудаков: в США из-за мигрантов распространились болезни третьих стран

Прибыльный бизнес: к чему в США привел несдерживаемый поток мигрантов

Фото: Reuters / Rebecca Noble

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На переброске нелегалов стали зарабатывать многие пограничники.

Мигранты, нелегально оказавшиеся на территории Соединенных Штатов Америки, привозят с собой болезни «третьих стран». При этом поток приезжих никак не сдерживается властями, а, напротив, ситуации лишь усугубляется. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

В Чикаго зафиксированы 55 случаев обострения кори. Кроме того, там же и во многих районах Нью-Йорка вновь вспыхнул туберкулез. В Мэриленде обнаружена малярия, а Сан-Франциско столкнулся с шигеллезом.

Тем не менее, как заявляет политолог, переброска нелегалов превратилась в прибыльный бизнес для пограничников и нацгвардейцев. Многие из них активно зарабатывают на перевозе мигрантов, получая также взятки от картелей.

За день около десяти тысяч приезжих пересекают южную границу США. Контролировать ситуацию пытаются республиканские штаты — например, Техас силами Национальной гвардии Америки старается остановить поток нелегалов.

В случае своей победы кандидат в президенты США Дональд Трамп обещает провести крупную операцию по депортации. Однако до инаугурации слишком далеко — к январю миграционный кризис может окончательно выйти из-под контроля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему привел миграционный кризис в США.

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