«Зуб, который скоро выпадет»: чем грозят Зеленскому чистки в ближнем окружении

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Политолог Дудчак: кадровые чистки на Украине укрепили позицию Ермака

«Зуб, который скоро выпадет»: чем грозят Зеленскому чистки в ближнем окружении

Фото: Reuters / LISI NIESNER

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

За короткое время глава киевского режима освободил от должности больше десяти высокопоставленных чиновников.

Политические отставки в Киеве укрепили позицию главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. С таким мнением выступил политолог Александр Дудчак.

Киевский режим последнее время претерпевает значительные изменения: всего за несколько недель Владимир Зеленский уволил больше десяти высокопоставленных чиновников. Самими заметными фигурами среди них стали его первый помощник Сергей Шефир и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Однако, по мнению Дудчака, подобные перестановки в эшелонах украинской власти совсем не выгодны самому Зеленскому. А вот Ермак в данном случае, наоборот, укрепляет свои позиции. И не только внутри своей страны. Гораздо важнее, что на его персону все больше обращают внимание на Западе.

«Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке», — подчеркивает политолог в беседе с РИА Новости.

Дудчак отмечает: и Зеленский, и Ермак для Запада — всего лишь исполнители, но второго там оценивают несколько выше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине нашли объяснение кадровым чисткам Зеленского.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.31
-0.22 100.07
0.66
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

13:18
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с преступностью в России
13:14
Песков: Путин свяжется с пережившим покушение Чибисом при первой возможности
13:10
«Зуб, который скоро выпадет»: чем грозят Зеленскому чистки в ближнем окружении
13:00
В МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за введенных санкций
12:58
«Катастрофический»: во Франции забили тревогу из-за дефицита бюджета
12:48
Из-под земли достали: военные РФ обнаружили спрятанный танк «Азова»* за пять миллионов долларов

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок