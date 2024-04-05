«Зуб, который скоро выпадет»: чем грозят Зеленскому чистки в ближнем окружении

За короткое время глава киевского режима освободил от должности больше десяти высокопоставленных чиновников.

Политические отставки в Киеве укрепили позицию главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. С таким мнением выступил политолог Александр Дудчак.

Киевский режим последнее время претерпевает значительные изменения: всего за несколько недель Владимир Зеленский уволил больше десяти высокопоставленных чиновников. Самими заметными фигурами среди них стали его первый помощник Сергей Шефир и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Однако, по мнению Дудчака, подобные перестановки в эшелонах украинской власти совсем не выгодны самому Зеленскому. А вот Ермак в данном случае, наоборот, укрепляет свои позиции. И не только внутри своей страны. Гораздо важнее, что на его персону все больше обращают внимание на Западе.

«Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке», — подчеркивает политолог в беседе с РИА Новости.

Дудчак отмечает: и Зеленский, и Ермак для Запада — всего лишь исполнители, но второго там оценивают несколько выше.

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