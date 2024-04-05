В МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за введенных санкций

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 34 0

Дипломату указали на недружественные шаги властей республики.

В МИД России вызвали посла Южной Кореи из-за введенных санкций

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Посол Южной Кореи в Москве был вызван в МИД России, где ему указали на недружественные шаги Сеула, объявившего о санкциях в отношении физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Введение правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что такие шаги Южной Кореи негативно сказываются на отношениях с Россией. Вторая, в свою очередь, не приемлет нелегитимных действий в свой адрес.

«Южнокорейской стороне был также адресован призыв отказаться от контрпродуктивных санкционно-силовых мер, провоцирующих дальнейшее усиление напряженности на Корейском полуострове, что в итоге угрожает безопасности самой Республики Корея», — добавили в МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России выразил демарш вызванному в ведомство временному поверенному в делах Австралии. Такой шаг последовал после того, как посольство страны выложило в соцсетях информацию, ставящую под сомнение территориальную целостность России, а также ложные сообщения о проведении выборов президента в период с 15 по 17 марта.

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