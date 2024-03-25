МИД России выразил демарш временному поверенному Австралии

МИД России выразил демарш вызванному в ведомство временному поверенному в делах Австралии. О таком шаге сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что демарш австралийскому дипломату выражен после того, как посольство страны выложило в соцсетях информацию, ставящую под сомнение территориальную целостность России, а также ложные сообщения о проведении выборов президента в период с 15 по 17 марта.

Дипломату из Австралии указали на то, что такие действия — вмешательство во внутренние дела.

«Обращено внимание на необходимость соблюдения статьи 41 Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей обязанность иностранных дипломатов уважать законы и постановления государства пребывания. Потребовали, чтобы посольство Австралии удалило свое сообщение и приняло меры для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись», — добавили в МИД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России Сергей Андреев отказался помещать МИД Польши, куда его вызвали после сообщений о якобы российской ракете в небе над страной.