Почти ровесник города: Петербург отмечает 320-летие Летнего сада

Эфирная новость 21 0

Летнему саду в Санкт-Петербурге исполнилось 320 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сейчас сад только готовится к летнему сезону, свои двери он откроет для посетителей в мае.

Одному из самых ярких символов Петербурга — Летнему саду сегодня исполнилось 320 лет. Он практически ровесник города.

Несмотря на день рождения, парк только готовится после зимы принять гостей. Сейчас тут как и три века назад кипит работа. Тогда Петр Первый лично выбирал растения, чтобы создать сад не хуже Версальского. Их везли со всего мира, как и предметы искусства. Здесь — самая большая в мире коллекция статуй.

«Мрамор у него обычно дышит, только что не говорит. Посмотрите, как переданы складки одежды, движения рук, выражения лиц, полные нежности», — отметила ведущий научный сотрудник Русского музея, ответственный хранитель скульптур Летнего сада Галина Хвостова.

Всего аллеи украшают 92 мраморные скульптуры, а также десятки фонтанов. Сейчас сад только готовится к летнему сезону, для посетителей его откроют в начале мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленобласти выходили детеныша нерпы, найденного на Ладоге.

-1° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.42
0.11 100.13
0.06
Грядет солнечное затмение: китайский гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля

Последние новости

20:55
Урожай порадует: что посеять в апреле на рассаду
20:42
В Орске прорвало дамбу
20:40
В Германии заявили о переходе Украины на «беспилотную войну»
20:22
Почти ровесник города: Петербург отмечает 320-летие Летнего сада
20:13
В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:06
Пострадавший губернатор Мурманской области Чибис опубликовал фото с палаты

Сейчас читают

Не совершайте поспешных поступков: прогноз Таро на неделю с 8 по 14 апреля
«Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве
Москвичка удерживала мать и ребенка в горящей квартире
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок