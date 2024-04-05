Стричь или не стричь? Как справиться с выпадением волос

Причины выпадения волос могут быть самые разные, но поредевшая шевелюра в любом случае сильно портит настроение. Кроме того, это может быть сигналом о серьезных проблемах в организме.

От выпадения волос сегодня страдают многие. С проблемой стараются справиться различными способами, прибегая к уходовым средствам и процедурам. О причинах возникновения алопеции в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. Специалист объяснила, как бороться с неприятным недугом.

Сперва специалист отметила, что от потери волос страдает около 70% мужчин и 30% женщин.

Стоит помнить, что жизненный цикл волоса — нормальный физиологический процесс — обычно проходит в три фазы: активный рост, переходная фаза и выпадение. Таким образом происходит замена стареющего волоса на новорастущий.

«Поводом для беспокойства может послужить активное выпадение волос, поредение в области пробора и отсутствие волос в определенных зонах на коже головы. Причины могут быть как физиологические, так и патологические», — объяснила врач.

К первым можно отнести сезонное выпадение и послеродовый период. К патологическим — наследственную предрасположенность, когда повышена чувствительность рецепторов фолликул к мужским половым гормонам. В таком случае развивается андрогенетическая алопеция.

Кроме того, волосы могут редеть из-за стресса, дефицита витаминов и определенных микроэлементов, а также из-за длительного приема серьезных препаратов. Например, антидепрессантов. На здоровье волос сказываются и заболевания щитовидной железы, и нарушение работы стероидных половых гормонов.

Структура волоса, вероятнее всего, будет повреждена при окрашивании, добавила трихолог. К тому же оказывает негативное воздействие частое использование утюжка и фена. Виктория Толстоносова советует регулярно наносить специальные увлажняющие маски, содержащие питательные вещества.

«Ваш волос поврежден, соответственно, он требует определенного ухода. В обязательном порядке я рекомендую подстригать концы дин раз в шесть-восемь недель», — рекомендовала собеседница.

Врач предупредила, что в том случае, если вы имеете здоровые и красивые волосы, однако вас беспокоит их выпадение, регулярная стрижка не поможет. Стоит обратиться к грамотному специалисту, который сможет подобрать правильное лечение.

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