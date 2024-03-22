Нормальные, жирные и сухие: как правильно подобрать уход для своих волос

Эксперт дала ряд советов для обладательниц тонких, кудрявых и окрашенных локонов.

Каждая девушка желает, чтобы ее волосы выглядели идеально. В этом помогают различные косметические средства. Однако к их выбору следует подходить правильно. О том, какие существуют типы волос и как за каждым из них ухаживать, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова.

Эксперт сразу выделила три основных типа волос нормальные, жирные и сухие. Существуют и подтипы, среди них — тонкие, кудрявые, вьющиеся и окрашенные. И для каждого важно подобрать правильный уход, отметила Толстоносова.

Так, для тонких волос следует подобрать шампунь и кондиционеры легкой текстуры, которые не утяжеляют и придают хороший объем.

Окрашенные волосы же более пористые и поэтому имеют поврежденную структуру. Для них можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, пантенолом или другими увлажняющими веществами. Также будет полезно применить масло жожоба, виноградной косточки, кокоса или оливы.

Жирным волосам поможет шампунь глубокой очистки. Его нужно использовать всего раз в одну-две недели. Такой шампунь содержит, как правило, салициловые кислоты, которые хорошо очищают верхний роговой слой и убирают излишки сала.

«Кроме того, я рекомендую для поврежденных волос, для тонких, для кудрявых волос не использовать слишком часто утюжки или фен с горячим потоком воздуха. Но если же есть такая необходимость, то обязательно наносите на стержни волос термозащиту», — посоветовала трихолог.

Она отметила, что важно правильно расчесывать волосы. Делать это нужно, когда голова сухая.

«Кроме правильного ухода за волосами, рекомендую в ваш рацион добавлять витамины, жиры, белки. Это поможет сделать ваши волосы красивыми и здоровыми», — заключила Толстоносова.

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