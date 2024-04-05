Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке прервалось из-за землетрясения
Сейсмическая активность была зафиксирована сразу в нескольких местах.
Фото: www.globallookpress.com / Eskinder Debebe/UN Photo
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Заседание Совета безопасности ООН в Нью-Йорке прервалось из-за землетрясения. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила от 4,8 до 5,5.
На заседании представители стран собирались обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестинский вопрос. Встречу были вынуждены прервать из-за тряски здания, где находится штаб-квартира организации, в 17 часов по московскому времени. Когда землетрясение утихло, заседание продолжилось.
Толчки различной магнитуды произошли на Манхеттене и в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон штата Нью-Джерси. Глубина сейсмической активности составила около десяти километров.
Информации о разрушениях и жертвах не поступало.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о землетрясении на Тайване.
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