Самое мощное за последние 25 лет: что известно о землетрясении на Тайване

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Землетрясение на Тайване называют сильнейшим за последние 25 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Zhao Bo; 5-tv.ru

Тема:
Тайвань

Жертвами стали не менее четырех человек, десятки домов разрушены.

Не менее четырех человек стали жертвами разрушительного землетрясения на Тайване. Несколько часов назад остров сокрушили толчки магнитудой 7,7. Их уже назвали сильнейшими за последние 25 лет.

 

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