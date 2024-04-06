Белорусским призывникам повестки в военкоматы будут приходить по СМС

Глава государства Александр Лукашенко подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности.

В Белоруссии призывникам начнут присылать СМС-повестки в военкомат. Соответствующая поправка, помимо прочих, внесена в законодательство по вопросам обеспечения нацбезопасности. Документ за подписью президента страны Александра Лукашенко опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Задача закона — усовершенствовать систему правовых отношений в области безопасности, а также повысить скорость и качество реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Поправки корректируют действующее законодательство в областях обороны, труда, положения иностранных граждан и лиц без гражданства, социального страхования, административных правонарушений, а также работы процессуально-исполнительных органов.

Закон предусматривает возможность информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган госбезопасности через СМС-оповещение. В мирное время его можно считать дополнительным источником информации. Согласно документу, военные комиссары смогут ограничивать выезд за пределы Белоруссии уклоняющихся от призыва граждан.

Помимо прочего, закон усиливает ответственность за совершение административных правонарушений, в том числе нарушение порядка приписки к призывным участкам, призыва и воинского учета, предоставления призывникам и поступающим на службу дополнительных гарантий и компенсаций. Документ также вносит изменения в систему определения годности граждан для военной службы и в правовые основы добровольного участия в работах оборонного характера в мирное время, в перечень мобилизационных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоруссия намерена приостановить участие в договоре о вооруженных силах в Европе.