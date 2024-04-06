В МИД РФ назвали атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье провокацией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Москва ожидает тщательного расследования обстоятельств инцидента.

В МИД РФ назвали атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье провокацией

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Москва рассматривает атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье как провокацию с целью обострения ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Telegram-канале дипломата отмечается, что Россия ожидает тщательного расследования обстоятельств инцидента и рассчитывает, что те, кто стоит за этой «безрассудной акцией, в полной мере осознают ее опасные последствия».

Накануне министерство госбезопасности Приднестровья сообщило об атаке дрона-камикадзе на воинскую часть в Рыбницком районе, в шести километрах от границы с Украиной.

Целью удара, как считают в МГБ, была радиолокационная станция, получившая незначительные повреждения. Жертв в результате атаки нет. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Это не первая атака на военные объекты республики. В марте неизвестные подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части в Тирасполе.

На месте подрыва обнаружили детали беспилотника: фрагменты рамы, электрические двигатели, части электронных плат и элементов питания. Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовное дело по статье «Диверсия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина из-за отсутствия ракет большой и средней дальности решила перейти на «беспилотную войну».

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В МИД РФ назвали атаку дрона на воинскую часть в Приднестровье провокацией

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