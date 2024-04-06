Токаев назвал паводки самым крупным природным бедствием в Казахстане за 80 лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

В государстве оказались подтоплены более трех тысяч домов в нескольких регионах.

Токаев назвал паводки самым крупным природным бедствием в Казахстане за 80 лет

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Массовые паводки — самое крупное природное бедствие в Казахстане за последние 80 лет. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в телеобращении к гражданам.

«Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — сказал он.

По словам Токаева, из-за стихийного бедствия режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявили в десяти регионах страны, создан республиканский штаб во главе с премьер-министром, правительство принимает меры по уменьшению последствий наводнения.

По данным МЧС Казахстана, с начала паводков в регионах страны оказались подтоплены более трех тысяч частных жилых домов, без транспортного сообщения остались 70 населенных пунктов.

Тем временем режим ЧС из-за паводков ввели в двух областях России — Оренбургской и Самарской. Отмечается, что талые воды прибывают стремительно, сразу несколько сел оказались отрезаны от большой земли. Передвигаться даже на резиновых лодках — опасно, так как есть риск, что их унесет течением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Оренбургской области ситуация с затоплением в Орске стремительно ухудшается из-за прорыва дамбы.

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