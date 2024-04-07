СК возбудил дело после нападения на полицейских в Подмосковье
На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщило региональное ГСУ СК России.
«На проселочной дороге в рабочем поселке Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.
На месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают обстоятельства нападения, а также занимаются установлением причастных к стрельбе личностей.
Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее 5-tv.ru писал, что в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.
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