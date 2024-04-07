СК возбудил дело после нападения на полицейских в Подмосковье

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 58 0

На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

СК возбудил дело после нападения на полицейских в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Возбуждено уголовное дело после вооруженного нападения на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщило региональное ГСУ СК России.

«На проселочной дороге в рабочем поселке Фряново прохожим обнаружены в бессознательном состоянии два раненых сотрудника МВД, один из которых в последующем скончался от огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

На месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Они устанавливают обстоятельства нападения, а также занимаются установлением причастных к стрельбе личностей.

Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела. Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апрел...

Последние новости

20:19
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апреля
20:06
Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
20:00
Захарова заявила о провале попыток НАТО нарушить цифровой суверенитет России
19:54
Опубликованы кадры с места нападения на полицейских в Подмосковье
19:52
Трое сотрудников ЗАЭС получили ранения в результате атаки со стороны ВСУ
19:41
В Москве наградили лауреатов премии «Феникс»

Сейчас читают

Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье
Выстрелили и сбежали: что известно об убийстве полицейского в Подмосковье
В Подмосковье введен план «Сирена» после убийства полицейского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2