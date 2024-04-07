Буданов* объяснил неспособность Украины уничтожить Крымский мост

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

Буданов* заявил о хорошей защищенности Крымского моста

Буданов* объяснил неспособность Украины уничтожить Крымский мост

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

И заодно пожаловался, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».

Украинские силы неспособны уничтожить Крымский мост из-за хорошей защищенности объекта. Об этом порталу Tagesschau заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

«Мост усиленно охраняется и обороняется, но все работают над этой проблемой», — сказал он.

Так руководитель ГУР ответил на вопрос, почему мост до сих пор функционирует, если он «остается целью ВСУ», как уверяют в Киеве. Буданов также подтвердил, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту.

* внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 апрел...

Последние новости

21:50
МВД задержало мародера в подтопленной части Оренбурга
21:41
Журналист Ковалик высказался о победе Пеллегрини на выборах президента Словакии
21:26
Буданов* объяснил неспособность Украины уничтожить Крымский мост
21:11
В США раскрыли план Трампа по окончанию конфликта на Украине
20:56
Карчаа назвал реальные цели атак ВСУ на Запорожскую АЭС
20:54
В Оренбургской области отменят коммунальные платежи для пострадавших от паводков

Сейчас читают

Второй полицейский тяжело ранен при вооруженном нападении неизвестных в Подмосковье
Выстрелили и сбежали: что известно об убийстве полицейского в Подмосковье
В Подмосковье введен план «Сирена» после убийства полицейского
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок