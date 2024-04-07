Буданов* объяснил неспособность Украины уничтожить Крымский мост

И заодно пожаловался, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».

Украинские силы неспособны уничтожить Крымский мост из-за хорошей защищенности объекта. Об этом порталу Tagesschau заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

«Мост усиленно охраняется и обороняется, но все работают над этой проблемой», — сказал он.

Так руководитель ГУР ответил на вопрос, почему мост до сих пор функционирует, если он «остается целью ВСУ», как уверяют в Киеве. Буданов также подтвердил, что без постоянной поддержки Украине будет «катастрофически сложно».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту.

* внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.