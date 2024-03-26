«Мы снимаем шляпы»: в СБУ признали причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Боевики замаскировали СВУ под рулоны тепличной пленки.

За терактом на Крымском мосту действительно стоит Украина. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава СБУ Василий Малюк.

«После этой операции топовые руководители западных спецслужб сказали: „Вы лучшие, мы снимаем шляпы“», — сказал он.

Украинцы использовали для этого самодельные взрывные устройства, замаскировав их под рулоны тепличной пленки. Общий вес гексогеновой смеси составил 14 тонн, уточнил Малюк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина разработала беспилотники для атаки на Крымский мост вместе с ЦРУ и другими западными службами. По данным The Washington Post, ВСУ заранее предупреждали сотрудников зарубежных разведок, находящихся в Киеве, о планах совершить более крупные удары.

Украина за последние два года дважды устраивала теракты на Крымском мосту. Первый случился 8 октября 2022 года.

Тогда на объекте взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку. В результате инцидента были повреждены две полосы автомобильной ветки.

Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Трагедия унесла жизни нескольких человек.

А в ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. В ответ Вооруженные силы России нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты.