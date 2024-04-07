Что сейчас происходит на месте нападения на полицейских в Подмосковье

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 323 0

Появились кадры нападения на полицейских в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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И о чем говорят местные жители?

Правоохранители нашли в подмосковном Щелково пакет с запрещенными веществами и сели в засаду, чтобы поймать наркокурьера, однако тот по прибытию открыл по ним стрельбу. Об этом корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву рассказали местные жители.

«По их (местных жителей — Прим. ред.) словам, якобы в этом лесу был обнаружен пакет с наркотиками и местные полицейские сели в засаду караулить наркокурьера. Он приехал, открыл по ним стрельбу», — передает журналист.

Он добавил, что один из полицейских был убит, а другой находится в критическом состоянии в больнице. Раненого случайно обнаружила местная женщина, проходившая мимо.

Ранее 5-tv.ru писал, что на месте работает группа опытных следователей и криминалистов. Глава СК Александр Бастрыкин уже поставил на контроль ход расследования дела.

В регионе введены планы «Сирена» и «Перехват». По предварительным данным, преступник скрылся с места происшествия на черном мотоцикле.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по статье УК «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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