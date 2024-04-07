«Уже доказано»: какой сорт чая стоит пить для продления жизни на годы

Диетолог Соломатина: молочный улун снижает риск деменции
Фото: www.globallookpress.com / Hagen Zapf
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Однако и злоупотреблять им все же не стоит.
Регулярное употребление молочного улуна снижает риски деменции и положительно влияет на продолжительность жизни. Об этом «Вечерней Москве» заявила диетолог Елена Соломатина.
«Уже было доказано, что если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет», — отметила специалист.
Она добавила, что цвет напитка зависит от ферментации: черный более ферментированный, зеленый — менее, а улун — средней, ферментации подвергаются только края листика. Молочный улун сдерживает образование свободных радикалов в организме — высокореакционных молекул, которые повреждают клетки.
Этот процесс ранее был связан с повышенным риском деменции, поэтому регулярное употребление молочного улуна может быть средством профилактики старческого слабоумия. Однако злоупотреблять им не стоит: это может привести к бессоннице и запорам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, кому вредно пить чай.
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