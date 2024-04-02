Скрытый риск: кому вредно пить чай

Тонизирующий напиток может оказывать разное влияние на здоровье человека, учитывая его состояние здоровья.

Зеленый или черный чай следует с осторожностью пить людям, страдающими некоторыми заболеваниями. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева в беседе с изданием Газета.ру.

В тонизирующем напитке содержатся танины (дубильные вещества природного происхождения — Прим. ред.). Они могут образовывать соединения с железом, содержащимся в продуктах, из-за чего оно не усваивается в пищеварительном тракте. Людям, у кого диагностирован латентный дефицит железа или железодефицитная анемия, следует с осторожностью относиться к этому напитку.

«Безопасным будет дозировка в три или менее чашек в день», — отметила специалист.

Кроме того, чай богат и кофеином, а это значит, что он может быть опасен тем, у кого есть тревожно-депрессивное расстройство. Но и при данном заболевании есть выход.

«Если не превышать дозу кофеина в 200 миллиграммов в день, то у большинства людей это вряд ли станет причиной сильного беспокойства», — добавила гастроэнтеролог.

С осторожностью стоит употреблять чай и людям с функциональной диспепсией. В противном случае можно спровоцировать тошноту и боль в желудке, особенно если пить натощак.

«Можно добавить в чай несколько капель молока или съесть немного еды, чтобы предотвратить такую реакцию», — рекомендовала специалист.

Беременным Антюфеева посоветовала пить не больше 200 миллиграммов в день, а лучше всего — для начала проконсультироваться со своим врачом.

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