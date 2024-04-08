«При детях не смотрите»: Поплавская жестко прошлась по Успенской после попавшего в сеть видео с концерта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Яна Поплавская раскритиковала вокальные навыки Любови Успенской

«При детях не смотрите»: Поплавская жестко прошлась по Успенской после попавшего в сеть видео с концерта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Начнется ли между звездами полномасштабный конфликт?

Актриса Яна Поплавская высмеяла певицу Любовь Успенскую после набравшего в сети популярность видео с одного из концертов звезды. На выступлении артистка при исполнении одного из хитов не попадала ни в ритм, ни в ноты.

«Спой, птичка! Колыбельная на ночь от Любы Успенской. При детях не смотрите, а то им кошмары приснятся. Особо чувствительным взрослым тоже не рекомендую слушать, возможен шок», — прокомментировала видео Поплавская в Telegram-канале.

При этом прежде Успенская не давала особых поводов усомниться в ее таланте. Ответить Поплавской решили многие пользователи сети.

Одни отметили, что над видео «поколдовали» в специальной программе, чтобы насолить артистке, ведь музыка якобы совершенно отличалась от оригинальной песни. Другие же недоумевают, как можно было так исполнить свой собственный хит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из певцов в России обладает лучшим вокалом.

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